Rätselhafte „Medea“ mit Happy End im Theater in der Josefstadt

Wien – Joseph II. befahl dem Burgtheater den so genannten „Wiener Schluss“, die Adaptierung trauriger Bühnenwerke, um das illustre Publikum nicht zu verstören. Ob Regisseur Elmar Goerden, dem das Theater in der Josefstadt in den vergangenen Jahren einige große Produktionen verdankte, sich dieser historischen Fußnote bewusst war, sei dahingestellt. Allemal endet seine am Donnerstag an der Josefstadt zur Premiere gebrachte Grillparzer-Medea in einem höchst lebendigen Familien-Picknick mit wiederauferstandener Kreusa und fröhlichen Medea-Söhnchen.