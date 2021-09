Polit-Alltag unter neuen Bedingungen für Familienministerin Raab

Wien – Acht Wochen nach der Geburt ihres Sohnes ist Frauen- und Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) am Mittwoch mit dem Ministerrat wieder in den politischen Tagesbetrieb eingestiegen. „Wie im Flug“, sei die Babypause vergangen, sagt sie im TT-Gespräch. Nun ist ihr Gatte ein Jahr in Karenz und schupft den Babyalltag – „aber wir haben uns so organisiert, dass mich meine beiden Männer zwischen Terminen im Büro besuchen kommen und manchmal auch begleiten“, sagt Raab. Ihrer Verantwortung als Ministerin rasch wieder nachzukommen, aber ihr Kind trotzdem regelmäßig sehen zu können, das sei ihr Ziel. Wie viel Auswirkung die Politik auf das Familienleben jedes Einzelnen hat, bekommt Raab jetzt auch selbst zu spüren – von der Beantragung der Familienbeihilfe bis zur Suche nach dem passenden Kindergarten. „Diese Themen waren vorher schon präsent, aber jetzt kommt meine persönliche Erfahrung dazu, die ich auch in meine Arbeit einfließen lassen werde“, sagt die Oberösterreicherin.