ÖAAB suchte nach Perspektiven fürs Leben im ländlichen Raum

Kufstein – 350 Personen – von Experten bis hin zu Gemeindemandataren – haben sich im Rahmen des Erneuerungsprozesses der ÖVP-Teilorganisation ÖABB die Köpfe über Probleme der Zeit zerbrochen, wie Bundesobmann August Wöginger am Rande der VP-Klausur in Kufstein berichtete. Gesucht wurden dabei die „DNA“, die neuen Antworten. Jedem Bundesland waren dazu spezielle Themen zugeteilt worden. Tirol nahm sich des ländlichen Raums, der Regionalisierung und Digitalisierung an. Fügens Bürgermeister LA Dominik Mainusch, Wögingers Bundesstellvertreter, präzisierte die neuen Antworten auf die teils altbekannten Probleme. Aber „die Lebensrealitäten haben sich geändert, wir stehen zusätzlich vor neuen Herausforderungen für die Arbeitswelt“, sagte Mainusch. „Es muss im Bereich Digitalisierung noch aufgeholt werden, auch mit Home-Office gibt es neue Arbeitsformen“, zeigte Mainusch die Palette auf. Man habe daher mehrere Grundvoraussetzungen festgelegt, „damit es für die jungen Menschen im ländlichen Raum eine Perspektive gibt“. Es brauche eine „ordentliche Infrastruktur, wie ein gescheites Datennetz , einen attraktiven öffentlichen Nahverkehr, aber auch Sozialeinrichtungen und leistbares Wohnen“.