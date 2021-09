Škoda will mit dem Enyaq Coupé „simply sexy“ werden

Der Enyaq-Coup beflügelt Škoda derart, dass ein Derivat bald folgen wird: das Enyaq Coupé. Erstmals setzt dabei Škoda vorrangig auf Emotion und nachrangig auf Funktion. Während der Vorderwagen bis zur B-Säule mit dem Basis-Enyaq ident ist, fällt danach die Dachlinie deutlich ab und verleiht dem SUV-Coupé einen dynamischen Charakter. Die Ästhetik fordert ihren Tribut, das Ladeabteil des Coupés ist nicht ganz so groß wie beim gewöhnlichen Enyaq, die Kopffreiheit auf der Rückbank wird weniger. Dennoch können sich die Zahlen sehen lassen, das Stauvolumen des Kofferraums beträgt 570 Liter; Sperrgut ist allerdings nicht mehr so leicht transportierbar wie in anderen Škoda-Modellen. Was nicht minder beeindruckt: Normalgroße Erwachsene sitzen im Fond außen recht bequem, dank einer speziellen Glasdachlösung, die ohne Rollo auskommt, dafür stoffliche Aussparungen über den Rücksitzen mit sich bringt, die mehr Raumgefühl erzeugen. Škoda verspricht außerdem, bei dem Glas bestimmte Materialien zu verwenden, die ein unangenehmes Aufheizen bei schönem Wetter verhindern.