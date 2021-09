Die Positionen der Parteien zur Ökosteuerreform

Wien – Ab Jänner 2022 bekommt der CO2-Ausstoß in Österreich einen Preis. Details sind noch nicht bekannt, ÖVP und Grüne werden aber wohl auf bereits erprobte Modelle wie CO2-Steuern oder einen Emissionshandel zurückgreifen. Das funktioniert so, dass für die Tonne CO2 ein Preis zwischen 50 und 200 Euro festgelegt wird, der sich dann bei Benzin, Diesel, Heizöl und dergleichen widerspiegelt.

Die CO2-Bepreisung erfolgt beim grünen Modell in Form einer emissionsbezogenen Abgabe oder mittels Emissionsrechten zu Fixpreisen. Die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung sollen gänzlich an Haushalte und Unternehmen rückverteilt werden, die CO2-Bepreisung wäre somit aufkommensneutral. Die Rückverteilung sollte im selben Verteilungsschlüssel wie die Bepreisung erfolgen (zum Beispiel 60 Prozent Haushalte, 40 Prozent Unternehmen). Die Rückverteilung an die Haushalte erfolgt über einen pauschalen „Ökobonus“, an die Unternehmen über eine Senkung der Lohnnebenkosten.