Französische Marine rettete mehr als hundert Migranten im Ärmelkanal

Lille – Die französische Marine hat erneut mehr als hundert Migranten beim Versuch des Übersetzens nach Großbritannien aus dem Ärmelkanal gerettet. 43 Menschen – darunter Frauen und kleine Kinder – wurden auf einem ersten Boot von einem Patrouillenboot in Sicherheit gebracht, nachdem ihr Boot vor dem Hafen von Dunkerque (Dünkirchen) in Seenot geraten war. Ein anderes Schiff rettete 40 Menschen in der Fahrrinne des Hafens von Calais sowie weitere 43 Menschen vor der Küste von Dunkerque.

Die 126 Menschen wurden medizinisch versorgt und an die französische Grenzpolizei in Dunkerque übergeben. Die Zahl der Flüchtlinge, die die Überfahrt über den Ärmelkanal nach Großbritannien wagen, ist in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen. Ein Grund dafür ist die stärkere Überwachung der Routen via Fähre oder Tunnel. Die Überfahrt ist aufgrund des starken Schiffsverkehrs und tückischer Strömungen riskant.