Fußballprofi in Dänemark wurde nach Zusammenbruch reanimiert

Drei Monate nach dem dramatischen Zusammenbruch von Nationalspieler Christian Eriksen bei der EM ist in Dänemark erneut ein Fußballspieler auf dem Platz kollabiert. Der 22 Jahre alte Stürmer von Gastgeber Vendsyssel FF, Wessam Abou Ali, fiel am Samstag in der Zweitliga-Partie gegen Lyngby nach einer knappen Stunde Spielzeit plötzlich zu Boden. Kurz danach wurde nach einem Defibrillator gerufen, wie die Nachrichtenagentur Ritzau berichtete.