Ein geschichtsträchtiger Abend bei der Golden Roof Challenge 2021

Noch in den Mittagsstunden hatten dicke Wolken den Blick auf Seegrube und Hafelekar getrübt – dort, wo Tags zuvor einige Topathleten bei ungetrübtem Sonnenschein Höhenluft geschnuppert hatten. Als es dann am Samstag in der Innsbrucker Innenstadt um 18 Uhr losging, gab es nicht nur erstklassige Fernsicht, sondern geradezu perfekte äußere Bedingungen. Unter den Beats von DJ Ninedegree zeigte das Thermometer in der Maria-Theresien-Straße angenehme 22 Grad Celsius – bei nahezu Windstille. Unter der Regie von Veranstalter Armin Margreiter und den launigen Anmoderationen von Simon Varges und Dominik Lobgesang konnte es also losgehen.