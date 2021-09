Start im Zeichen der Sicherheit: Corona-Regeln bleiben Teil des Schulalltags

4 Tests : Sie werden in den Klassen unter Aufsicht von Lehrpersonen von den Schülern selbst durchgeführt. Es ist eine Einverständniserklärung nötig, die am ersten Schultag mitgebracht werden muss.

5 Logistik im Zusammenhang mit den PCR-Tests als große Herausforderung: Hier ist der vom Bildungsministerium beauftragte Logistiker gefordert, für rechtzeitige Abholung der Teströhrchen bei den Schulen und Lieferung an das Labor zu sorgen. In einigen Schulen in Ostösterreich gab es zuletzt Aufregung über nicht abgeholte oder nicht rechtzeitig ausgewertete PCR-Tests. Technische Probleme in einem Großlabor werden dafür verantwortlich gemacht.