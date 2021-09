Riesenrundgemälde: Eine alte Hülle beschert neue Probleme

Innsbruck – Das Riesenrundgemälde, das auf rund 1000 Quadratmetern das Geschehen rund um Andreas Hofers 1809 geschlagene „Schlacht am Bergisel“ opulent nacherzählt, feiert doppelten Geburtstag. Wurde das einzigartige 360-Grad-Gemälde doch vor 125 Jahren vom Münchner Historienmaler Michael Zeno Diemer fertiggestellt bzw. vor zehn Jahren von der Rotunde am Innsbrucker Rennweg in das neu gebaute Tirol Panorama am Bergisel übersiedelt.