Erstes Verfahren zur Causa Ischgl startet am Freitag

Wien, Ischgl – Am Freitag geht am Wiener Landesgericht das erste Verfahren in einer Reihe an Schadenersatzklagen in der Causa Ischgl über die Bühne. Die Hinterbliebenen eines an Covid verstorbenen Ischgl-Urlaubers klagen die Republik auf 100.000 Euro Schmerzensgeld. Vertreten werden die Witwe und deren Sohn von Peter Kolba. Er ist Obmann des Verbraucherschutzvereins und vertritt mehrere Opfer.