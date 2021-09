Corona durchkreuzte das 600-Jahr-Jubiläum der Residenzstadt

Innsbruck – Im Jahr 2020, darauf haben historisch interessierte Zeitgenossen die TT nun aufmerksam gemacht, hätte Innsbruck ein durchaus bedeutsames Jubiläum zu begehen gehabt: 600 Jahre Erhebung zur Residenzstadt. Denn ab 1420 verlegte Herzog Friedrich IV. (1382–1439), bekannt als „Friedl mit der leeren Tasche“, die landesfürstliche Residenz von Meran nach Innsbruck. Unter ihm – der trotz seines Beinamens und einiger Finanzkrisen einer der reichsten Fürsten seiner Zeit war, gerade in seinen späteren Lebensjahren – erlebte Innsbruck eine Blütezeit. Als Tiroler Landesfürst ließ Friedrich IV. etwa den Neuen Hof errichten, zu dem heute auch das Goldene Dachl gehört. Das berühmte Wahrzeichen selbst wird ebenfalls oft „Friedl“ zugeschrieben, entstand in Wahrheit aber erst im Auftrag seines Großneffen Maximilian I., unter dem Innsbrucks Bedeutung als Residenzstadt der Habsburger weiter steil anstieg.

Jedenfalls war 1420 für Innsbruck zweifellos ein sehr folgenreiches Jahr – weshalb sich die Frage stellt: Hat man das 600-Jahr-Jubiläum in Innsbruck im Vorjahr etwa vergessen bzw. übersehen? Keineswegs, wie Renate Ursprunger vom Stadtarchiv/Stadtmuseum betont: Tatsächlich sei in Kooperation mit dem Tiroler Landesarchiv eine Ausstellung geplant gewesen. „Doch dann kam Corona dazwischen“ – und die Pläne für die Jubiläumsschau wurden angesichts drastisch verschobener Prioritäten nicht mehr weiterverfolgt. Ziel sei nun, das Thema Residenzstadt 2022 in Form einer gemeinsamen Ausstellung im Stadtarchiv nachzuholen.