Nur geimpft oder genesen zur Sachverständigen-Prüfung

„Der Erlass reflektiert die derzeitigen Infektionszahlen. Abwarten, was da noch im Winter kommt.“ – Andreas Stutter (Vizepräsident Landesgericht)

Innsbruck – In bestimmten Fachbereichen gelten eingetragene Gerichtssachverständige als Mangelware. Dies führt nicht selten zur Verzögerung von Verfahren. Ein gerade ergangener Erlass des Justizministeriums könnte nun auch noch Impfskeptiker von der Sachverständigentätigkeit bei Gericht fernhalten. Das Ministerium reagierte nämlich auf die steigenden Infektionszahlen mit Verschärfung der Covid-Maßnahmen bei Fortbildungs-, Ausbildungs- und sonstigen Veranstaltungen in Justizgebäuden. Bei Fortbildungen und sonstigen Veranstaltungen gilt nun beispielsweise die 2-G-Regel – teilnehmen darf also künftig nur noch der, der entweder geimpft oder genesen ist. Dazu wird noch dringend empfohlen, trotzdem einen aktuellen Test mitzubringen. Einzig für Ausbildungen muss nur ein PCR-Test vorgewiesen werden, dafür jedoch während der gesamten Veranstaltung ein Gesichtsschutz getragen werden.