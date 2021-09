Aus fürs Einfamilienhaus im Grünen im Bregenzerwald

Krumbach – Schulter an Schulter schlendern der alte und der neue Bürgermeister von Krumbach durch die Gemeinde im Bregenzerwald. 2018 hat sich Arnold Hirschbühl als Bürgermeister nach 23 Jahren zurückgezogen und an den Wirtschaftsjuristen Egmont Schwärzler übergeben.

Den beiden Bürgermeistern folgt quer durch die grünen Wiesen und vorbei an künstlerisch gestalteten „Bushüsle“, also Buswartehäuschen, bis ins Ortszentrum eine Delegation aus Tirol. Unter der Federführung der Geschäftsstelle für Dorferneuerung treffen Tiroler Architekten, Bürgermeister und Spartenobleute aus der Wirtschaftskammer auf Experten aus dem Ländle. Zwei Tage lang hat man sich letzte Woche ausgetauscht und verglichen, was in Vorarlberg anders oder besser läuft als in Tirol.