LR Mattle: „Eine duale Akademie hat Charme“

Mattle: Im Mittelpunkt steht, dass wir den Jugendlichen einen spezifischen und für sie idealen Ausbildungsweg anbieten. Vor allem für die kleinen Betriebe brauchen wir Möglichkeiten, dass eine so genannte triale Ausbildung angeboten werden kann. In der Baubranche funktioniert das schon sehr gut. Dort gibt es die Berufsschule, die Praxis und die Bauakademie am Wifi. Aber wir müssen auch neue Wege andenken. Da geht es zum Beispiel darum, Anreize für Jugendliche zu setzen, dass sie nach der Matura in einem technischen oder kaufmännischen Beruf eine höhere Qualifikation erreichen können. Zeitlich sollte das über ein oder zwei praktische Jahre möglich sein. Eine solche duale Akademie hat für mich schon sehr viel Charme.