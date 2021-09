US-Open-Siegerin Raducanu kletterte in Weltrangliste um 127 Plätze

Emma Raducanu und Leylah Fernandez stießen bis in die Top 30 vor.

Die aktuell verletzten Sieger der US Open 2019 und 2020 haben in der neuesten Weltrangliste je 2.000 Punkte verloren: Vorjahressieger Dominic Thiem rutschte deshalb von Rang sechs auf acht zurück, Rafael Nadal (siegte vor zwei Jahren) von fünf auch sechs. US-Open-Sieger Daniil Medwedew blieb nunmehr 1.353 Punkte hinter Finalist Novak Djokovic auf Platz zwei. Erstmals in die Top Ten vorgestoßen ist der Norweger Casper Ruud.