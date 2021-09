30 Jahre „Smells Like Teen Spirit": Was wissen Sie über Grunge?

Seattle – Der 11. September 2001 war noch zehn Jahre in der Zukunft, der Mauerfall keine zwei Jahre her: Vor 30 Jahren – am 10. September 1991 – wurde der Grunge-Superhit „Smells Like Teen Spirit" veröffentlicht. Die Textzeile „Here we are now, entertain us" wurde Kulturgut und prägte die 90er Jahre. Das Lied ist ein epochemachender Rocksong, bildete ein ganzes Genre mit: den Grunge.