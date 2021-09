Beträchtlicher Schaden: Serien-Sprayer in Innsbruck festgenommen

Innsbruck – Die Innsbrucker Polizei hat am Sonntag einen Graffiti-Serientäter überführt, der in Wörgl und in der Landeshauptstadt aktiv gewesen sein dürfte. Der 26-Jährige wurde gegen 14.30 Uhr festgenommen, nachdem er eine Hauswand und eine Laterne besprüht hatte. Im Zuge der Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann innerhalb der letzten zehn Tage mindestens zehn weitere Male in Innsbruck und Wörgl gesprayt hatte. Mehrere Baumaschinen, Baucontainer, Wände und zwei Busse waren besprüht worden.