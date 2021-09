Golfer aus der ganzen Welt zu Gast in Kitzbühel

Kitzbühel – Eine weltweite Golfturnier-Serie ist in Zeiten einer Pandemie nicht ganz selbstverständlich. Deshalb machte der Audi quattro Golf Cup im Vorjahr auch Pause. Heuer wurde aber wieder abgeschlagen und das Finale der Turnierserie findet derzeit in Kitzbühel statt. Seit nun 30 Jahren gibt es diese Turnierserie und über 100.000 Golfer nehmen daran alljährlich teil. Die Besten dürfen dann zum Finale. „Und das war heuer ganz besonders begehrt, denn der Ansporn, beim Finale und noch dazu in Kitzbühel mit dabei zu sein, war sehr groß“, sagt Christian Schüller, Leiter Sportmarketing Audi.

Selbst in dieser schwierigen Zeit kommen die Teilnehmer am Weltfinale aus immerhin 19 Ländern. Jene mit der weitesten Anreise kommen aus Japan und Paraguay. „Wir haben auch Teilnehmer dabei, die haben sich bei der Anreise extra noch einmal impfen lassen, um dabei zu sein. Sie waren zwar schon geimpft, aber mit dem chinesischen Impfstoff, und der ist in Europa nicht zugelassen“, schildert Schüller. Man sehe also, dass die Teilnehmer sehr motiviert sind und sich vor allem auf Kitzbühel gefreut haben. Er streut dabei dem Veranstaltungsort Rosen. „Die Landschaft ist traumhaft, und auch die Gastfreundschaft“, sagt Schüller.