Illegale Doppelpässe aberkannt: Frau und Kinder stehen jetzt ohne Pass da

Nach wie vor suchen Austro-Türken erneut um einen türkischen Pass an. Dadurch verlieren sie automatisch die österreichische Staatsbürgerschaft.

Innsbruck – Die Aufregung war groß, als die FPÖ 2017 dem Innenministerium türkische Wählerverzeichnisse mit rund 96.000 in Österreich lebenden Personen übergeben hatte. 10.600 davon hatten einen Wohnsitz in Tirol, allerdings waren 7700 im Fremdenregister eingetragen und somit keine österreichischen Staatsbürger. Darauf verweist der Landesrechnungshof in seinem aktuellen Prüfbericht über das Staatsbürgerschaftswesen im Amt der Tiroler Landesregierung. Er stellt der Abteilung gleichzeitig ein ausgezeichnetes Zeugnis aus. Doch zurück zur Wählerliste.