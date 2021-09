Stutfohlen kommen am 25. September in Ebbs unter den Hammer

Ebbs – Auch die diesjährige Fohlenauktion wird, den Covid-19-Vorgaben geschuldet, wieder eine Herausforderung. So können sich die Vorgaben nach wie vor laufend und schnell ändern. Umso mehr freut es die Verantwortlichen im Haflinger Pferdezuchtverband Tirol, dass die heurige Jubiläumsauktion am 25. September erneut als Präsenzveranstaltung unter Einhaltung der 3-G-Regeln stattfinden darf. Daher werden Haflingerfreunde und Kaufinteressenten aus aller Welt erwartet.

Auch am Sonntag 26. September geht es am Weltzentrum der Haflinger Pferde spannend weiter. Bereits um 9.30 Uhr startet das Jubiläumsprogramm mit der Generalversammlung der Haflinger Welt-, Zucht- und Sportvereinigung. Zeitgleich wird in der Festhalle zum Frühschoppen bei freiem Eintritt geladen. Die 1. Tiroler Haflinger Hengstparade beginnt um 12 Uhr. Ab 13.30 Uhr findet ein gemütlicher Ausklang in der Festhalle statt. Ticket samt Auktionswinker sind unter www.haflinger-tirol.com erhältlich. (TT)