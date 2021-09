„Lockdown wäre katastrophal“, 2022 drohen mehr Pleiten

Wien, Salzburg, Innsbruck – Zwischen Lob für Österreichs Regierung, dass es in kaum einem anderen Land so umfangreiche Corona-Hilfen gegeben habe, bis hin zur Kritik, dass die Abwicklung vielfach zu kompliziert und zu langsam gelaufen sei (auch vom Tiroler Kammer-Chef Klaus Hilber) reichten bisher die Reaktionen aus der Wirtschaft: „Die Wahrheit liegt in der Mitte, wir waren weder Superstars noch schlecht“, sagt KSW-Präsident Houf gegenüber der TT. In der Corona-Ausnahmesituation sei es wichtig gewesen, rasch und massiv zu helfen. Das habe die Regierung gemacht und dabei „auf Tempo statt Qualität, wo dann das Geld viel später geflossen wäre“, gesetzt.