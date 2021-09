Geisterfahrer mit Lkw 2,5 Kilometer auf Inntalautobahn bei Imst unterwegs

Roppen – Glimpflich endete Montagnacht die Geisterfahrt eines Lkw-Fahrers auf der Inntalautobahn im Raum Imst: Der 61-Jährige war auf Anweisung seines Navis bei der Auffahrt falsch aufgefahren und in Folge 2,5 Kilometer in die falsche Richtung unterwegs gewesen. Beim Roppener Tunnel konnte er aber gestoppt werden.

Ursprünglich wollte der Mann aus Bosnien-Herzegowina mit seinem Sattelkraftfahrzeug vom Brenner in Richtung Westen fahren. Bei der Ausfahrt Ötztal wurde er aber ausgeleitet, weil der Roppener Tunnel gerade für Reinigungsarbeiten gesperrt worden war.

Beim Kreisverkehr Ötztal wendete der 61-Jährige deshalb sein Schwerfahrzeug und fuhr wieder in Richtung Autobahn. Als er wieder zur Ausfahrt Ötztal kam, fuhr er entgegen der Fahrtrichtung falsch auf die Autobahn auf und lenkte anschließend das Schwerfahrzeug etwa zweieinhalb Kilometer als Geisterfahrer in Richtung Imst. Beim Ostportal des Roppener Tunnels konnte der Bosnier schließlich von Asfinag-Mitarbeitern gestoppt werden. Der Roppener Tunnel wurde in Richtung Innsbruck sofort auf Rot geschaltet. Da zu diesem Zeitpunkt zum Glück wenig Verkehr war, kam es zu keinem Verkehrsunfall.