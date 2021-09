„Statusmeldungen“: Der Zustand zwischen Beisl und Bachmann-Preis

Innsbruck – Wer sich für den reinen Plot interessiert, kann in diesem Fall auch ins Kino gehen und sich „Sargnagel – Der Film“ ansehen. Auch dort wird recht schön und mitunter ziemlich witzig nacherzählt, wie Stefanie Sargnagel von der kunststudierten Call-Center-Mitarbeiterin zur publikumspreisgekrönten und folglich publikumsverlagstauglichen Autorin mit Lesereisenmelancholie wird. Die Film-Sargnagel wird dabei von der echten Stefanie Sargnagel gespielt. Ein zentraler Aspekt des Sargnagel’schen Werk bleibt aber trotzdem unterbelichtet. Dass Sargnagel in Haltung und Text keine bloße Blödlerin oder alberne Aktionistin ist, sondern eine hochpolitische (Kunst-)Figur, die gegen neue und nicht mehr ganz so neue Rechte anschreibt, an der Macht des „alten, weißen Mannes“ kratzt und das Selbstverständnis des besonders bürgerlichen Bildungsbürgertums ungeschönt-schonungslos als schöne Selbstgefälligkeit bloßstellt.