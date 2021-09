Unbekannte zerkratzen in Debant mindestens acht Autos

Debant – Unbekannte haben am Sonntag zwischen 15 und 19 Uhr in der Florianistraße in Debant enormen Sachschaden angerichtet: Laut Polizei haben sie den Lack von mindestens acht Autos auf noch unbekannte Art und Weise zerkratzt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.