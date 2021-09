Die Sorge vor einer Auftaktpleite ist beim ÖSV Schnee von gestern

St. Leonhard – Chile? Argentinien? Oder doch Neuseeland? Wie schon im Vorjahr hat Corona etwaige Fragen, wo und ob Österreichs Alpine sommerliche Schneekilometer sammeln könnten, ad absurdum geführt. Aber warum überhaupt in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Nach Kursen in Sölden und Saas-Fee steht den ÖSV-Technik-Herren seit Freitag der Pitztaler Gletscher exklusiv zur Verfügung. Und wenn wie dieser Tage kaum eine Wolke das Himmelblau trübt, gerät selbst das so erfahrene Trainertrio Mike Pircher, Ferdinand Hirscher und Marko Pfeifer ins Schwärmen. „Solche Bürotage lassen sich aushalten.“