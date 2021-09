Arbeitslosigkeit sinkt, Zahlen aber weiterhin über Vorkrisenniveau

Wien – Auch diese Woche ist die Arbeitslosigkeit wieder zurückgegangen, wie die aktuellen Zahlen zeigen. Derzeit sind in Österreich 272.578 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos gemeldet und 63.576 befinden sich in AMS-Schulungen. Die Zahl der Jobsuchenden sank um 5264, die Anzahl der Schulungsteilnehmer stieg um 2646. Im Vergleich zum ersten Krisenjahr 2020 sind derzeit um 82.700 Menschen weniger arbeitslos gemeldet.

"Wir haben am Arbeitsmarkt mittlerweile beinahe das Vorkrisenniveau erreicht, mit nur mehr 2500 Arbeitslosen mehr als 2019", sagte Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) in Wien. Der Anstieg der Schulungen sei ein "typischer Effekt im September", weil wieder mehr Schulungsprogramme starten.