Zeuge in Netanyahu-Prozess bei Flugzeugabsturz ums Leben gekommen

Samos, Tel Aviv – Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Griechenland ist ein Zeuge in einem Prozess gegen Ex-Regierungschef Benjamin Netanyahu ums Leben gekommen. Bei den Opfern handle es sich um Haim und Esther Giron, ein 69-jähriges Paar aus Tel Aviv, teilte das israelische Außenministerium am Dienstag mit. Haim Giron, ehemaliger Vize-Direktor des Kommunikationsministeriums, sollte in einem Prozess um Netanyahu aussagen, wie die Nachrichtenagentur AFP von der Staatsanwaltschaft erfuhr.