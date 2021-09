Aus Feuerwehrhalle in Mathon wurde Galerie

Ischgl, Mathon – Was tun mit der alten Feuerwehrhalle mitten im Dorf? Nachdem auch ein Sportgeschäft aus der Halle in der Ischgler Fraktion Mathon ausgezogen war, setzte der ehemalige Galtürer Gemeindeamtsleiter und Autodidakt Karl „Charly“ Walser mit Freunden eine Idee um: „Wir machen eine Galerie in dem verwaisten Objekt. Es soll vor allem eine Plattform für heimische Künstler und Handwerker sein.“ Die Künstlergruppe nahm das Heft in die Hand und verwandelte die Räume in eine gemütliche Galerie, die vor drei Monaten eröffnet werden konnte. Sie trägt den Namen „M“, der Buchstabe steht für Mathon.