K1-Management sorgt weiter für Verwirrung

Das Virus soll draußen und Kontaktpersonen zu Hause in Quarantäne bleiben. K1-Personen nützte bis gestern auch kein negativer Test.

Innsbruck – Sitzt Fritzi in der Volksschule oder im Kindergarten neben einem positiv getesteten Kind, wird er trotzdem nur Kontaktperson 2 und muss nicht in Quarantäne, weil er unter zehn Jahre alt ist. Außerhalb der Schule sieht die Sache anders aus. Übernachtet Fritzi bei seinem Schulkollegen, dessen Eltern positiv getestet werden, kann Fritzi, auch wenn er unter zehn ist, K1-Person werden und in Quarantäne müssen.