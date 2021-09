Im Zeichen der Regionalität: Erste Tiroler Bio-Woche in Hall

Hall – Bio? Logisch. Zumindest wenn es nach den Initiatoren der ersten Tiroler Bio-Woche in Hall vom 27. September bis 3. Oktober geht. Aus dem Bio-Bergbauernfest von vor der Pandemie ist nach einer abgespeckten Variante 2020 ein ganzer Veranstaltungsreigen geworden, in dem es vor allem um den Stellenwert von Regionalität und Lebensmitteln geht. Ein Filmabend, Hofführungen, Exkursionen, ein Kabarettabend und auch ein Markttag in Hall – die Palette ist vielfältig. So wie es auch die Herausforderungen für die heimischen Biobauern sind.