30 Jahre Ötzi-Fund: Wie aus dem Eismann ein Südtiroler wurde

Alt-Landeshauptmann Wendelin Weingartner (rechts) und sein Südtiroler Kollege Luis Durnwalder verhandelten in der Frage, wem Ötzi gehört.

Innsbruck, Bozen – An der Gletscherleiche wurde von Anfang an gerissen, so stark, dass bei den ersten Bergeversuchen die linke Hüfte beschädigt wurde. Auch die Politik nördlich und südlich des Brenners lieferte sich ein Tauziehen um den sensationellen Fund. Vor ein paar Jahren meinte Bergsteiger Reinhold Messner sogar, dass die „Österreicher Ötzi klauen wollten“.