„Leibwächter“ im Interview: „Ötzi war nicht der gute Patron“

Oliver Peschel: Gerade zum Jubiläum machen wir uns Gedanken zu seinem Zustand: Aus meiner Sicht geht es ihm sehr gut. Trotzdem überlegen wir, ob man die Konservierung in absehbarer Zeit neu konzipiert. Es gibt Ideen mit einer Stickstoffatmosphäre, doch die Umsetzung ist im Moment noch sehr schwierig. Und die bisherige Technik mit dem Besprühen mit Wasser zum Auftragen einer Eisschicht ist auf jeden Fall so, dass sie sich bewährt hat – wir simulieren so die Lagerung im Gletscher, und die hat ja 5200 Jahre lang gut funktioniert.