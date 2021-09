18-Jähriger stach Bruder in Innsbruck mit Messer in die Brust

Einsatzkräfte in der Nähe der Wohnung in der Höttinger Au.

Innsbruck – Ein Familienstreit ist am Dienstagabend in einer Innsbrucker Wohnung völlig aus dem Ruder gelaufen. Laut Polizei kam es kurz nach 20 Uhr zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 51-jährigen Österreicher und seinem 30-jährigen Sohn. Als sich der 18-jährige Bruder in den Streit einmischte, attackierte der 30-Jährige ihn mit Faustschlägen. Der 18-Jährige schnappte sich daraufhin ein Klappmesser und versetzte seinem Bruder einen Stich in die Brust.