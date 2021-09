„Lichtblicke” auf TT.com: Marianne Hengl trifft Ursula Strauss

Innsbruck – Sie ermittelt schnell als TV-Kommissarin, erwischte sich als resolute Putzfrau ihre fünfte Romy, und macht mit Ernst Molden Musik: Ursula Strauss gehört zu den beliebtesten und erfolgreichsten Schauspielerinnen Österreichs. Beruflich steht sie im Rampenlicht. Über ihr Leben abseits der großen Bühnen verrät sie nur wenig. Für Marianne Hengl macht sie in der ersten Folge der „LICHTblicke & Wegweiser” nach der Sommerpause eine Ausnahme. Ursula Strauss spricht mit der Obfrau von RollOn Austria über dunkle Stunden in ihrem Leben, die Liebe in ihrem Leben und was Familie für sie bedeutet.