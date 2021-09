Polizist kam Kolleginnen zu nahe: Leitender Beamter vor Gericht

Landeck – Sind die körperlichen Berührungen versehentlich, zufällig oder doch in voller Absicht passiert? Wo und wie hat der Dienststellenleiter einer Polizeiinspektion in einem kleinen Oberländer Dorf seine Kolleginnen bzw. Polizeischülerinnen berührt? Wie ist in diesem Zusammenhang sein zwischenmenschliches Verhalten im Dienst zu bewerten? – Fragen wie diese sollten am Mittwoch bei einer Verhandlung am Bezirksgericht Landeck geklärt werden. Doch nicht alles kam an die Öffentlichkeit.