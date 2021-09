EU-Parlament lehnt strengere Antibiotika-Regeln für Tiere ab

Brüssel – Das EU-Parlament hat einen Vorstoß der Grünen für einen strengeren Einsatz von Antibiotika bei Tieren abgelehnt. Konkret sollten fünf der für die Menschen wichtigsten Antibiotikagruppen nur noch in Ausnahmefällen für Tiere verwendet werden dürfen. Damit sollte dem massenhaften Einsatz von Antibiotika in der Tiermast ein Riegel vorgeschoben und die Gefahr von Resistenzbildungen verringert werden. Das EU-Parlament sprach sich nun in einem Votum am Mittwochabend dagegen aus.