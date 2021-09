Kreidezähne bei Kindern: Große Sorgen mit kleinen Zähnen

Kreidezähne sind eine Zahnerkrankung bei Kindern, die ansteigt und noch Rätsel aufgibt. Wenn besorgte Eltern den Rat auf der Zahnklinik suchen, möchte Stephanie Müller, Zahnärztin an der Universitätsklinik für Zahnersatz und Zahnerhaltung in Innsbruck, die Eltern zuerst beruhigen. „Unsere Aufgabe ist es auch, den Eltern die Schuldgefühle zu nehmen.“ Das Zähneputzen und die gesunde Ernährung sind für die Zahngesundheit bei Kindern sehr wichtig, stehen aber nicht in Zusammenhang mit Kreidezähnen.