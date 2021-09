Fiecht – Knapp zwei Wochen nach seinem Verschwinden ist ein Zwölfjähriger aus Fiecht wieder aufgetaucht. Der Bub lebt in einer betreuten WG. Am Donnerstag ist er wieder aufgetaucht. Eine Bekannte brachte das Kind in die Innsbrucker Klinik. Der Bub ist laut Polizei unversehrt und wohlauf. (TT.com)