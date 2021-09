Deutscher Fernsehpreis an Markus Lanz und Joko Winterscheidt

Köln – ZDF-Moderator Markus Lanz hat den Deutschen Fernsehpreis gewonnen – und seiner Mutter gewidmet. Der 52-Jährige erhielt am Donnerstagabend für seine nach ihm benannte Talkshow ("Markus Lanz") die Auszeichnung in der Journalismus-Kategorie "Beste Information" - gegen die beiden klassischen Politmagazine "Frontal" (ZDF) und "Panorama" (ARD/NDR). Als "Beste Unterhaltungsshow" wurde "Wer stiehlt mir die Show?" von Joko Winterscheidt ausgezeichnet.

Winterscheidt wurde mit seinem Kollegen Klaas Heufer-Umlauf für "Joko & Klaas - Live: Pflege ist Nicht Selbstverständlich" in der Sparte Bestes Infotainment ausgezeichnet. Moderatorin Andrea Kiewel wurde für die beste Einzelmoderation in der Unterhaltung geehrt. Als bester Schauspieler wurde Sascha Alexander Gersak ausgezeichnet, als beste Schauspielerin Petra Schmidt-Schaller. Der Preis für den besten Fernsehfilm ging an die Degeto-Produktion "Für immer Sommer 90".