Metaller wärmen sich für den heißen Lohn-Herbst auf

Wien – Nächsten Donnerstag startet die Metalltechnische Industrie in die Herbstlohnrunde, dafür haben gestern die Unternehmensvertreter ihre Pflöcke eingeschlagen: Nötig sei ein Abschluss der Lohnverhandlungen „mit Vernunft und Augenmaß“. Im Großteil der Branche seien die Auftragsbücher zwar gut gefüllt, „aber wir kriegen die Ware nicht raus“, sagte Christian Knill, Obmann der Metalltechnischen Industrie, zu den aktuellen Lieferproblemen. Dazu kämen steigende Kosten, etwa für Stahl oder für Container aus Asien. 45 Prozent der Mitgliedsbetriebe würden geringere Margen als in den Vorkrisenjahren erwarten. Die 1200 Betriebe der Branche beschäftigen über 134.000 Mitarbeiter, die mit einem Produktionswert von 36 Mrd. Euro ein Viertel der gesamten Industrie erwirtschaften. 4,6 Prozent dieser Betriebe sind noch in Kurzarbeit.