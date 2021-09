Petitessen einer Flaneurin, die das Bunte nicht mag

Der Übergriffigkeit dieses Tuns sei sie sich durchaus bewusst, sagt die Künstlerin, es sei aber auch der Grund, weshalb die meisten ihrer in einer feinen Mischtechnik aus Tuschen, Bleistiften und Tempera gezeichneten bzw. gemalten ProtagonistInnen von hinten zu sehen bzw. ihre Gesichter verwischt sind. Was allerdings ideal zu den Stimmungslagen von Verlassenheit und Isolation passe, um deren Ausdruck sie als Künstlerin ringe. Um etwa eine in sich versunkene Telefonierende oder eine eine Katze zärtlich streichelnde Frau zum aufregend unaufgeregten Mittelpunkt von Arbeiten zu machen, oder einen Mann, der sich über ein Geländer beugt – in welcher Absicht auch immer.