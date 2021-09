Ed Sheeran kommt 2022 ins Wiener Ernst-Happel-Stadion

Wien – Der britische Popstar Ed Sheeran kommt für ein Konzert nach Wien. Am 1. September 2022 tritt er im Rahmen seiner Tournee „+-=÷x" (ausgesprochen: "The Mathematics Tour") im Wiener Ernst-Happel-Stadion auf. Dabei wird er laut einer Aussendung des Veranstalters erstmals Songs von seinem am 29. Oktober erscheinenden Album „=" performen. Die Bühne wird in der Mitte des Stadions platziert. Tickets sind ab 25. September bei www.oeticket.com erhältlich. (APA)