HCI startet in die neue Saison: Im Haifischbecken soll’s gleich brennen

Einen Vorgeschmack, wie sich die neuformierten Innsbrucker Haie in dieser Saison präsentieren könnten, lieferte die Vorbereitung, die in sieben Spielen und bei fünf Siegen auch drei Spiele ohne Gegentreffer zeichnete. Die Haie, die in den vergangenen Jahren oft offensives Hollywood-Hockey boten, wollen den Laden hinten dicht machen. Das soll den Torhütern – heute startet der US-Amerikaner Tom McCollum im Kasten – die Chance bieten, die Fangquote nach oben zu schrauben.

„Wir haben ein neues System einstudiert, das hat in der Vorbereitung ganz gut funktioniert und macht es auch uns Torhütern leichter“, notierte McCollum vor dem heutigen Anpfiff gegen den vermeintlichen Liga-Underdog aus Laibach. Im Wissen, dass zu Beginn alles auf null steht und man den slowenischen Liga-Rückkehrer erst mit konsequenter Arbeit über 60 Minuten in die Schranken weisen muss.

Der erste Schlager lautet heute Linz – dort heuerte der giftige Rafael Rotter an, hinter dem offenbar auch die Haie her waren – gegen Salzburg. Die Bullen, die mit drei Neuzugängen (Loney, Wukovits, Nissner) die Vienna Capitals schwächten, warten seit 2016 auf den Titel. Die Neulinge Znojmo (in Bozen) und HC Pustertal (in Bratislava) starten auswärts.