Südtiroler Serien-Ausbrecher Max Leitner wieder in Haft

Bozen – Der Südtiroler "Ausbrecherkönig" Max Leitner ist in der Nacht auf Freitag in Bozen festgenommen worden. In seinem Fahrzeug wurden mehrere Waffen entdeckt, berichtete das Südtiroler Nachrichtenportal stol.it. Leitner wurde mit einem 59-jährigen obdachlosen Österreicher festgenommen. Leitner wurde ein Gewehr, eine Pistole, ein Taser und mehrere Projektile abgenommen, allesamt ohne notwendige Genehmigung.