Materialdoping im Sport: Die Suche nach Schlupflöchern

Innsbruck – „Kein Schuh rennt von allein und kein Anzug schmeißt Speere weg“, meinte der ehemalige deutsche Zehnkämpfer Frank Busemann in einer Kolumne für das Internetportal der ARD im Zuge der Olympischen Sommerspiele in Tokio. Der Olympia-Zweite von Atlanta 1996 glaubt an keine evolutionsbedingte Leistungsexplosion. Seine vielsagende Einschränkung: „Wenn es da nicht die Sportartikelhersteller gäbe. Die schlagen der normalen Entwicklung ein Schnippchen und revolutionieren die Evolution.“