Flashmobs geplant: Ein spontaner Tanz, der die Generationen vereint

Zum Welt-Alzheimer-Tag am 21. September hat sich der Verein etwas Besonderes überlegt. An drei Standorten finden in Innsbruck so genannte Flashmobs statt. Dabei werden junge Menschen und Senioren zusammen einen Tanz aufführen. Der Tag steht unter dem Motto „Leben im Moment – Glücksmomente 2021“. Dazu wurde das Lied „Der Moment“ von DJ Ötzi gewählt. Die Anmeldung zum Flashmob ist unter hallo@junamoment Betreff: Flashmob_2021 möglich. Teilnehmer bekommen ein Video zugesandt, um sich auf die Choreographie vorzubereiten. „Es ist nicht schwer“, beruhigt Pospisil. Wer will, kann sich auch nur im Rhythmus dazu bewegen. Termine: 14 Uhr – Marktplatz, 14.45 Uhr – Maria-Theresien-Straße, 15.30 Uhr – Goldenes Dachl. (nic)