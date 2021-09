Dacia Spring: Der Kleine für die Stadt – und ganz sauber

Wien – Denn der Spring ist eigentlich Chinese. Und er ist der erste reine Elektrische von Dacia. Konzipiert eindeutig als Stadtauto, wobei das Design im SUV-Look versucht, dem Trend der Zeit gerecht zu werden. Der Knüller aber ist auch bei diesem Dacia der Preis (in Österreich inklusive Förderungen derzeit ab 13.990 Euro). „85 Prozent unserer Kunden sind Private, das wird auch beim Spring so bleiben“, sagt Dacia-Boss Denis Le Vot. Beim Spring bedient sich Dacia sowohl bei der Elektro-Erfahrung im Konzern (Renault, Nissan) als auch bei der Routine der Chinesen, denn der Spring wird in Shiyan in der Provinz Hubei im Kooperationswerk mit Dongfeng gebaut – von wo auch die Batterien (Sunwoda) kommen. Doch Le Vot betont im Gespräch mit Journalisten: „Es wurden Innen- wie Außendesign, Sicherheitsfeatures usw. ganz auf den europäischen Kunden ausgerichtet.“