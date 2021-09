Rennradfahrer in Innsbruck nach Zusammenstoß mit Wagen schwer verletzt

Innsbruck – Am Samstagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, kam es in Innsbruck zu einem schweren Unfall mit einem Rennradfahrer. Der 27-jährige Spanier war auf der Höttinger Au mit einem Rennrad in Richtung Westen unterwegs, als eine 26-Jährige mit ihrem Kastenwagen rückwärts auf die Straße ausparkte und dabei den Mann übersah.