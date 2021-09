Motorradfahrer kam auf Defereggental-Landstraße von Fahrbahn ab

St. jakob in Defereggen – Am Samstagnachmittag kam auf der Defereggental-Landstraße in St. Jakob ein Motorradfahrer von der Straße ab. Der 68-jährige Deutsche war auf der L 25 in Richtung „Stallersattel" unterwegs, als er in einer scharfen Linkskurve über den rechten Fahrbahnrand geriet.